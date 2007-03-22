Пастора Черновецкого Аделаджу забросали бананами (фоторепортаж)

15:58, 22 марта 2007
Общество
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Олеся Вахния не пропустила охрана

Инцидент произошел во время пресс-конференции, посвященной будущему маршу против расизма. Одним из участников Марша должен стать и известный нигерийский пастор Сандей Аделаджа.

Известный в ультраправых кругах Олесь Вахний хотел подарить нигерийцу “букет” бананов. Но его не пропустила охрана
Тогда националист бросил связку бананов и попал прямо в черного пастора
Аделаджа, однако, не опечалился
Он поднял бананы и стал всем демонстрировать “признаки расизма”
И сознался, что такое с ним случилось впервые

Организаторы «Марша против расизма» ставят целью привлечь внимание общественности к проблемам расизма в Украине, а также добиться принятия  закона против расизма, антисемитизма и дискриминации.

Фото Дмитрия Стаховского

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