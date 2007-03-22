Пастора Черновецкого Аделаджу забросали бананами (фоторепортаж)

Инцидент произошел во время пресс-конференции, посвященной будущему маршу против расизма. Одним из участников Марша должен стать и известный нигерийский пастор Сандей Аделаджа.

Организаторы «Марша против расизма» ставят целью привлечь внимание общественности к проблемам расизма в Украине, а также добиться принятия закона против расизма, антисемитизма и дискриминации.

Фото Дмитрия Стаховского