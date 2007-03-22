Пастора Черновецкого Аделаджу забросали бананами (фоторепортаж)
15:58, 22 марта 2007Общество
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Олеся Вахния не пропустила охрана
Инцидент произошел во время пресс-конференции, посвященной будущему маршу против расизма. Одним из участников Марша должен стать и известный нигерийский пастор Сандей Аделаджа.
|Известный в ультраправых кругах Олесь Вахний хотел подарить нигерийцу “букет” бананов. Но его не пропустила охрана
|Тогда националист бросил связку бананов и попал прямо в черного пастора
|Аделаджа, однако, не опечалился
|Он поднял бананы и стал всем демонстрировать “признаки расизма”
|И сознался, что такое с ним случилось впервые
Организаторы «Марша против расизма» ставят целью привлечь внимание общественности к проблемам расизма в Украине, а также добиться принятия закона против расизма, антисемитизма и дискриминации.
Фото Дмитрия Стаховского
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