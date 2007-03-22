Цушко заявляет, что народ превратился в нытиков

Министр внутренних дел Украины Василий Цушко заявляет, что не допустит втягивания милиции в политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на совместном заседании Винницкой облгосадминистрации и Коордсовета по вопросам местного самоуправления.

По словам В.ЦУШКО, «сегодня идет расшатывание в политических целях». Он подчеркнул, что это недопустимо, и он не допустит, чтобы милицию вовлекали в политику. «Этот авантюризм недопустим», - подчеркнул В.ЦУШКО.

По его словам, на сегодня милиция - «это скелет государства», и это один из институтов, «вокруг которого держится государство».

Министр подчеркнул, что не чувствует никаких угрызений совести по поводу того, что просит участковых переговорить с людьми у которых есть социальные проблемы и которые собираются протестовать. Он сказал, что просит участковых помогать таким людям решать вопросы с председателем сельсовета, райсовета. По его словам, «нечего приезжать в Киев».

В.ЦУШКО подчеркнул, что в Киеве все равно такие вопросы не будут решать, а это будет переадресовано местным органам власти. «Авантюризм этот нужно прекратить», - сказал В.ЦУШКО.

По его словам, «мечта для государства должна быть в одном – хотя бы три года спокойно работать без революций». Он считает, что частая смена кадров в милиции приводит «к бардаку». «Если не будет стабильности у нас ничего не выйдет», - считает В.ЦУШКО.

Он подчеркнул, что вопросы «не революциями решаются, а решаются работой, если мы не будем работать, то ничего не получится».

В.ЦУШКО также считает, что нужно прекратить «ныть, потому что народ превратился в нытиков».