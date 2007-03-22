Прогноз погоды на 23 - 27 марта

Завтра в Украине облачно с прояснениями. В западной половине временами дожди, местами сильные дожди, в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западной и южной части местами 25 м/с, в Карпатах 30-35 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных областях около 0°; днем 10-15° тепла, в западных областях и на побережье морей 6-11° тепла; в Карпатах на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.

24-25 марта - переменная облачность. Без осадков, только в Крыму и в Одесской области дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, 24 марта порывы 15-20 м/с (днем местами). Температура ночью 0-5° тепла; днем 10-15° тепла, 24 марта в Крыму 6-11° тепла.

26-27 марта - без осадков, только в Крыму местами небольшие осадки. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, на крайнем юге до 6° тепла; днем 6-12° тепла, на юге Одесской области до 15°.

В Киеве и области в пятницу ночью временами дождь, днем местами по области небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°; по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

24-25 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, 24 марта порывы 15-20 м/с (днем местами). Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°.

26-27 марта - без осадков. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.