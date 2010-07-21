Украинского министра принял премьер-министр Израиля

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином НЕТАНЬЯХУ необходимость интенсификации экономического сотрудничества.

Как сообщили в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, встреча состоялась в рамках официального визита К. ГРИЩЕНКО в Государство Израиль.

К.ГРИЩЕНКО и Б.НЕТАНЬЯХУ отметили, что, несмотря на положительную динамику, которая наблюдается в последнее время, объем торговли между двумя странами может быть значительно выше и соответствовать реальному потенциалу обоих государств. В этом контексте К.ГРИЩЕНКО и Б.НЕТАНЬЯХУ подчеркнули важность активизации переговоров по соглашению о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Также чиновники обсудили широкий круг вопросов политического и экономического сотрудничества.

Стороны также согласились, что оптимизации двусторонних отношений будет способствовать визит в Украину Президента Государства Израиль Шимона ПЕРЕСА, который должен состояться до конца этого года.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу стабильности в Ближневосточном регионе, добавили в МИД.