В Крыму 40-летний мужчина сжег сам себя

В Крыму в одном из сел Бахчисарайского района 40-летний мужчина совершил акт самосожжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 40-летний крестьянин, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, облил себя бензином и поджег. В тот момент, когда горючее вспыхнуло, в кухню вошел его 16-летний сын. Вспышкой подростку обожгло руки, ноги и грудь, а виновник происшествия "превратился в живой факел", отметили в МЧС.

Как сообщили прибывшие на место происшествия спасатели и медики, кроме ожогов, покрывших 90% тела пострадавшего, у него также были обожжены дыхательные пути. Пострадавшего доставили в реанимацию в критическом состоянии. Его сын также находится в больнице с ожогами 15% тела.

Как рассказали односельчане пострадавшего, устроивший акт самосожжения мужчина и раньше неоднократно угрожал совершить нечто подобное.