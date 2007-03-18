В Киеве наградили лауреатов Народной Шевченковской премии

Вчера вечером возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве состоялось награждение лауреатов Народной Шевченковской премии.

Как передает корреспондент УНИАН, лауреатом в номинации «Литература» стал Остап ЛАПСКИЙ (за книгу поэзий «Себе розшукую?!», «Обабіч істини?!»); в номинации «Искусство» - Иван ОСТАФИЙЧУК (за циклы живописных произведений «Моя Україна», «Подорож до Батурина», «Бойківська сага»); в номинации «Музыка» - группа «Кому вниз» (за музыкальные композиции по произведениям Тараса Шевченко, Александра Олеся, Владимира Самийленко); в номинации «Театр» - представление «Про мишей та людей» театрального дуэта «Бенюк и Хостикоев».

Наградой стала статуэтка Мамая – легендарного Воина-Кобзаря, который является символом украинского эпоса.

Общественная инициатива “Народная Шевченковская премия” была учреждена в феврале 2007 года.

Предпосылкой к учреждению этой премии, по словам организаторов, стала непрозрачность присуждения Национальной премии им. Шевченко, а также незнание ее лауреатов подавляющим большинством украинцев.

Определение лауреатов Народной Шевченковской премии происходило путем открытого интернет-голосования. На инициативу отозвались 487 человек.

По словам одного из организаторов премии, председателя Киевской организации Всеукраинского объединения “Свобода” Андрея МОХНИКА, “процедура была немного усложнена, поскольку человек должен был зарегистрироваться, оставить анкету, а после этого он получал соответствующий «ключ» на свой e-mail и только потом мог зайти проголосовать по каждой из номинаций только по одному разу”.