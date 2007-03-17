Мороз: здесь что-то другое кроется

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ категорически заявляет о невозможности отставки Василия ЦУШКО с должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель ВР сказал в интервью журналистам, комментируя требования оппозиции об отставке Александра МЕДВЕДЬКО с должности генпрокурора Украины и В.ЦУШКО с должности министра внутренних дел Украины.

«Что касается министра внутренних дел, никаких сомнений нет в том, что он будет работать и будет работать длительное время», - сказал А.МОРОЗ и подчеркнул, что если оппозиция будет пользоваться законодательством Украины и будет осуществлять процедуру отставки генпрокурора и министра внутренних дел «то пусть пользуется».

При этом А.МОРОЗ выразил удивление по поводу заявлений оппозиции об отставке А.МЕДВЕДЬКО с должности генпрокурора. Он напомнил, что эту кандидатуру вносил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. При этом А.МОРОЗ отметил, что фракция СПУ в свое время не голосовала за эту кандидатуру «по политическим соображениям».

А.МОРОЗ подчеркнул, что «теперь едва ли не в упрек нам ставится то, что Верховная Рада не устривает обструкцию генеральному прокурору». По его словам, «здесь что-то другое кроется».

Кроме того, А.МОРОЗ отмечает, что не может быть у оппозиции никаких претензий к министру внутренних дел Украины В.ЦУШКО. По его словам, разве что министра нужно снимать с должности из-за того, что «один из депутатов избил автоинспектора» (речь идет об инциденте в Черкассах с народным депутатом из фракции БЮТ Павлом КОСТЕНКО – УНИАН).

«На все эти вещи, заявления смотрю спокойно», - отметил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 13 марта фракции БЮТ и «Наша Украина» приняли решение не принимать участия в пленарных заседаниях ВР, пока коалиция не выполнит 17 требований оппозиции.

Среди этих требований - освобождение от должностей министра внутренних дел Василия ЦУШКО и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.