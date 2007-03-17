Число погибших при аварии Ту-134 в Самаре возросло до семи

Минтранс РФ назвал предварительные версии причины катастрофы Ту-134 в аэропорту Самары, в результате которой погибли семь человек, сообщает РИА Новости.

В качестве основных версий происшествия рассматриваются: сложные метеоусловия в районе аэропорта Самары, техническая неисправность самолета и ошибка экипажа. Не исключается совокупность причин.

В районе крушения самолета Ту-134 были очень плохие метеоусловия - сильный туман, отметил представитель Минтранса. Кроме того, по его словам, нельзя исключать и техническую неисправность - отказ шасси или другого агрегата самолета. "Практически все Ту-134 отлетали предельные сроки своей эксплуатации", - подчеркнул он, напомнив, что Минтранс рекомендовал российским пассажирским авиакомпаниям в течении ближайших пяти лет отказаться от использования этой модели.

Представитель Минтранса не исключил, что причиной происшствия могла быть ошибка пилотов Ту-134. Однако, добавил он установить, виноват или нет в катастрофе экипаж самолета, будет можно сказать только после проведения полного расследования.

Самолет Ту-134 авиакомпании Utair в субботу около 09:40 потерпел крушения при посадке в самарском аэропорту "Курумоч". На борту самолета, выполнявшего рейс 471 Сургут-Самара-Белгород, сообщила пресс-служба Utair, находились 50 пассажиров и 7 членов экипажа.

В официальном заявлении, распространенном авиакомпанией, говорится, что семь пассажиров погибли, 13 получили травмы, 31 пассажир не пострадал.