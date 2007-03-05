Цушко похвалил сам себя

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО убежден, что сократить в последнее время количество рейдерских атак на предприятия удалось благодаря смене руководства МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления на Всеукраинском совещании представителей негосударственных охранных структур в Киеве.

“Я могу гордиться тем, что с моим приходом рейдерские атаки в Украине практически прекратились”, - сказал В.ЦУШКО.

“Что такое рейдерство?” - обратился он с вопросом к собравшимся и сам ответил на него: “Это - отпугивание инвесторов!” “А потому мы должны совместно (МВД и негосударственные охранительные структуры – УНИАН) дать отпор этому!”, - добавил министр.

В.ЦУШКО призвал охранные структуры совместно с МВД обеспечивать безопасность. “Хаос никому не нужен”, - подчеркнул министр.