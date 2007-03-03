Студенты после концерта врезались в биг-борд: 3 погибших

Три человека погибли и один с травмами разных степеней тяжести госпитализирован из-за столкновения легкового автомобиля с фундаментом биг-борда 3 марта в 03:20 на ул. 60-летия Октября в Стаханове Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной автоинспекции в Луганской области.

Погибшие - 2 девушки и водитель автомобиля ВАЗ-2101, госпитализированный - пассажир автомобиля.

Погибшие и госпитализированный - студенты 4-го курса Алчевского горного института в возрасте 21-22 года.

Установлено, что молодые люди возвращались после концерта в Алчевске.

Предварительная причина аварии - 23-летний водитель не справился с управлением на мокром участке дороги.

АвтоОбоз