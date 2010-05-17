Брюсселю не нравится подход Киева к "очень деликатному вопросу"

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступят с заявлением по Приднестровью, которое вызывает беспокойство в Брюсселе.

Об этом пишет «КоммерсантЪ-Украина» в материале, посвященном визиту Д.МЕДВЕДЕВА в Киев 17-18 мая.

Издание, со ссылкой на заявление первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА отмечает, что в ходе визита будут подписаны пять договоров: о демаркации украинско-российской границы, сотрудничестве по проекту ГЛОНАСС, партнерстве банков ВТБ и Укрэксимбанка, а также два соглашения о взаимодействии в гуманитарной сфере. План дальнейших действий Киева и Москвы содержится в протоколе заседания межгосударственной комиссии, который будет подписан по итогам встречи президентов. Помимо прочего, главы государств обнародуют два совместных заявления, которые также имеют статут официальных документов, – по вопросам европейской безопасности и приднестровского урегулирования.

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО ранее отметил, что в последнем заявлении "сенсаций не будет". Между тем источники Ъ утверждают: в этом документе есть положение, вызывающее противоречия между Киевом и Брюсселем.

В минувший понедельник ряд российских СМИ сообщили, что Украина и Россия якобы намерены отказаться от продления мандата миссии европейских наблюдателей EUBAM, а также разрешить таможенное оформление грузов со страной происхождения "Приднестровье". Это означало бы кардинальное изменение нынешнего формата урегулирования. По информации Ъ, после этих публикаций Еврокомиссия обратилась в МИД Украины и России с просьбой разъяснить ситуацию. "И нас заверили, что таких изменений не будет", – сказал источник в Еврокомиссии.

Но одно расхождение позиций Киева и Брюсселя в заявлении все же осталось. "Речь идет о задекларированных сроках замены нынешней миротворческой миссии на миссию ОБСЕ", – сообщил собеседник Ъ. В заявлении ЯНУКОВИЧА–МЕДВЕДЕВА будет фраза о том, что миротворцы ОБСЕ должны появиться в Тирасполе лишь после урегулирования конфликта между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Брюссель же настаивает на том, чтобы замена миротворческой миссии состоялась как можно раньше. "Появление контингента под эгидой ОБСЕ само по себе ускорило бы решение конфликта. Тот подход, который предлагают Киев и Москва, усложнит переговоры", – считает представитель Еврокомиссии.

Украинские дипломаты придерживаются иного мнения и ссылаются на совместное заявление президентов Молдавии, ПМР и России от 18 марта 2009 года, где также декларируется согласие не менять формат миротворческой миссии до решения конфликта. В Брюсселе же отмечают, что за минувший год в Кишиневе сменилась власть, и "необходимо подождать подтверждения этой позиции со стороны нового руководства".

Публичный конфликт Киева и Брюсселя не ожидается, подчеркивают собеседники Ъ. "Вопрос миротворцев очень деликатен. Скорее всего, мы воздержимся от протестов", – утверждают в Брюсселе. Между тем расхождение по вопросу ПМР стало знаковым этапом во взаимоотношениях Украины и ЕС. Если при прежней власти Киев беспрекословно присоединялся ко всем международным инициативам Брюсселя, то теперь, видимо, отказался от этого подхода.