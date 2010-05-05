В Могилев-Подольске прокурора сбили скутером и всадили нож в живот

4 мая около 23.00 в Могилев-Подольскую районную больницу с ножевыми ранениями был госпитализирован новоназначенный прокурор Козятинского района Винницкой области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Винницкой области.

Сотрудники милиции оперативно задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Им оказался 20-летний житель Могилев-Подольского, который ранее был судим за совершение разбойного нападения.

По предварительным данным, злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии за рулем скутера, совершил наезд на прокурора, после чего между мужчинами возникла ссора. Злоумышленник дважды ударил прокурора ножом в живот.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 121 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Расследование продолжается.