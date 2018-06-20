Почему «держат» гривню и сколько на самом деле уже должен стоить доллар

Почему «держат» гривню и сколько на самом деле уже должен стоить доллар

09:26, 21 апреля 2010
8049 0

Если цены в Украине растут быстрее, чем в США и ЕС, то гривня обязана девальвировать. В противном случае, импорта будет все больше, а нашим товаропроизводителям будет все сложнее продавать продукцию за границей.

Доллар, гривнаВесьма любопытные оценки озвучил недавно бывший и.о. министра финансов Игорь Уманский. «Слава богу, что Нацбанк пока держит курс… Он мог «сорваться» и начать укреплять гривню. Это была бы колоссальная ошибка. Он наступил бы на те же грабли, на которые наступал не раз,- высказал свое мнениео валютно-курсовой политике Уманский. - Надеюсь, он не даст гривне уйти намного ниже восьми, ведь спекулятивный капитал рано или поздно уйдет. Осенью либо в начале 2011 года, но уйдет».

Таким образом, экс-глава Минфина выступает против ревальвации гривни, к чему сейчас есть предпосылки на валютном рынке, и одновременно критикует Нацбанк за предыдущие случаи усиления гривни к доллару. Надо полагать, имеются в виду мгновенная ревальвация, проведенная НБУ в апреле 2005 года (с 5,3 грн./долл. до 5,05 грн./долл.), и весенне-летнее укрепление гривни в 2008 году (с 5,05 грн./долл. до примерно 4,7 грн./долл.).

Насчет нежелания нынешней власти укреплять национальную валюту господин Уманский, похоже, угадал. По информации от замминистра финансов Татьяны Ефименко, правительство планирует на 2010 год среднегодовой курс на уровне 8,3 грн./долл. Следовательно, с учетом, что сейчас курс ниже 8 грн./долл., к концу года курс должен быть около 8,7 грн./долл. Конечно, когда начнется падение гривни, раздадутся упреки в адрес правительства Януковича-Азарова, что оно, дескать, девальвируют национальную валюту в угоду экспортерам. Однако на самом деле - с экономической точки зрения - гривне полагалось бы быть даже еще слабее, чем вышеприведенные значения курсов (среднегодового и на конец года). При этом можно приблизительно посчитать, каким должен быть этот курс на сегодня, на конец года и в более отдаленные периоды.

Но прежде, чем сделать такие расчеты, предлагаем немного поразмышлять и вообразить себе для простоты следующую ситуацию! Допустим, в мире есть только две страны – Украина и еще какое-то государство. Украина продает этому государству, предположим, продукты питания, а на вырученную от экспорта валюту покупает за рубежом, пусть, одежду и бытовую технику.

Предположим также, что в каком-то году валютный курс был равен 1 – одна гривня стоила одну денежную единицу той страны. Однако через год все наши потребительские товары подорожали на 10% (годовая инфляция – 10%), а все зарубежные товары повысились в цене в их валюте всего на 2%, при этом валютный курс остался прежним. Что произойдет в такой ситуации?

Естественно, жителям второго государства станет невыгодно покупать украинские продукты, подорожавшие на 10%, и они охотнее будут покупать продукты питания собственного производства, подорожавшие всего на 2%. В то же время, импортные одежда и бытовая техника станут значительно дешевле, чем аналогичные товары украинского производства, и для украинцев, понятное дело, они сделаются еще более предпочтительными. Следовательно, украинский экспорт должен сократиться, а импорт, наоборот, возрасти. При этом валюты от экспорта станет не хватать на возросшие потребности импортеров.

А чтобы не было никакого перекоса во внешней торговле и на валютном рынке, требуется всего-навсего ослабить гривню, сделав курс 1,08 грн. за 1 денежную единицу соседнего государства.

Конечно, в реальности всё сложнее. Торгует Украина со многими государствами, а кроме потребительских товаров экспортируются-импортируются также непотребительские товары и сырье – нефть, металлы, зерно, промышленное оборудование и т.д. Однако экономический принцип все равно должен работать: если цены в Украине растут быстрее, чем в США и ЕС, то гривня обязана девальвировать к доллару и евро. В противном случае, импортные товары будут все сильнее заполонять полки украинских магазинов, а отечественным товаропроизводителям будет все сложнее продавать свою продукцию за границей.

Разумным же или оптимальным для Украины является валютный курс, при котором объем экспорта товаров в денежном выражении равен или, еще лучше, немного превышает объем импорта товаров. Есть еще экспорт и импорт услуг, но для Украины львиная доля экспорта услуг составляет транспортировка российского газа своей территорией в Европу. Кроме того, экспорт услуг в денежном выражении намного меньше товарного экспорта, поэтому экспортом услуг при расчете можно пренебречь.

Теперь посмотрим, когда в последний раз в Украине было положительное сальдо внешней торговли товарами! Оказывается, в 2004 году – плюс 3,7 млрд. долл. Уже в 2005 году сальдо стало отрицательным – минус 1,9 млрд. долл.

Потом негативное сальдо торговли товарами увеличивалось из года в год, поскольку инфляция в Украине ежегодно превышала 10%, а в США и странах ЕС она составляла обычно не более 2-3% в год. В 2006 году отрицательное сальдо торговли товарами составило 6,7 млрд. долл., в 2007 году – 11,4 млрд. долл., в 2008 году – 18,6 млрд. долл. Такой процесс продолжался бы и дальше, но в конце 2008 года, как известно, гривна существенно девальвировала. Поэтому в 2009 году негативное сальдо торговли товарами сократилось до 5,7 млрд. долл.

На 2010 год правительство планирует минусовое сальдо торговли товарами и услугами в размере 1,9 млрд. долл. – такая цифра заложена в законопроекте о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год, проголосованном в первом чтении на минувшей неделе. То есть, правительство не ожидает выйти в плюс даже при девальвации до 8,7 грн./ долл. к концу года.

Следовательно, курс доллара должен быть еще выше, и сейчас мы предлагаем пару вариантов расчета конкретных показателей экономически разумного курса гривни к доллару!

Итак, последний год, когда сальдо торговли было плюсовым – 2004-й! Валютный курс тогда был около 5,3 грн./долл. Инфляция в Украине составила: в 2005 году – 10,3%, в 2006 – 11,6%, в 2007 – 16,6%, в 2008 – 22,3%, в 2009 – 12,3%, в первые три месяца 2010 года – 4,7%. Всего с 1 января 2005 года по 1 апреля 2010 года потребительские цены выросли в 2,1 раза.

В США же за этот самый период инфляция составила только 14,4%(цены повысились в 1,144 раза). Следовательно, при соблюдении паритета покупательской способности американского доллара и гривни на 1 января 2005 года, валютный курс на 1 марта 2010 года должен равняться 9,5 грн./долл. А если предположить, что инфляция в нынешнем году составит 13,1% (показатель из упомянутого законопроекта о Государственной программе…), то на 31 декабря этого года курс должен бы составлять 10,3 грн./долл.

При инфляции в Украине в 2011 году на уровне 10% курс к концу года должен подняться до 11,1 грн./долл., при такой же инфляции в 2012 году курсу полагается повыситься к концу года до отметки 12,0 грн./долл. и так далее. Инфляции же у нас суждено долгие годы быть высокой, поскольку требуется значительными темпами повышать доходы населения, чтобы сокращать разрыв между уровнями благосостояния украинцев и граждан Западной Европы, а также американцев.

Второй вариант состоит в том, что в качестве точки отсчета взять не 2004 год, а 2003-й. Этот вариант, возможно, более справедлив, поскольку в 2003 году величина положительного сальдо в Украине была очень небольшой (всего 0,1 млрд. долл.), а возросла она в 2004 году исключительно благодаря резкому росту мировых цен на сталь. Если бы металлургический экспорт в 2004 году остался на уровне 2003 года, то сальдо торговли товарами было бы в 2004 году не плюс 3,7 млрд. долл., а минус 0,6 млрд. долл.

Для данного случая нужно учесть при расчете, что инфляция в Украине за 2004 год равнялась 12,3%, а в США – 3,0%. При соблюдении паритета покупательной способности двух валют на конец 2003 года, курс на 1 апреля этого года должен бы составлять 10,4 грн./долл., а на конец года – 11,2 грн./долл.

Конечно, если правительство пойдет в будущем на значительную девальвацию гривни, то, соответственно, подорожают импортные товары и еще хуже станут дела у тех, на ком «висят» кредиты в иностранной валюте. Однако всей экономике государства, а значит, всему населению, будет гораздо лучше, если валютный курс станет разумным – преимущества получит отечественный производитель, возникнет много новых рабочих мест,  возрастут поступления в бюджет и социальные фонды, и т.д.

Кроме того, если держать курс неизменным (как в последнее время) или девальвировать гривню «скромно» (как намечается на этот год), то позднее экономические законы все равно возьмут свое, и гривня обязательно упадет. Но в таком случае снова произойдет резкий обвал – как, например, в 1998 и 2008 годах.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter