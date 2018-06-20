Почему «держат» гривню и сколько на самом деле уже должен стоить доллар

Весьма любопытные оценки озвучил недавно бывший и.о. министра финансов Игорь Уманский. «Слава богу, что Нацбанк пока держит курс… Он мог «сорваться» и начать укреплять гривню. Это была бы колоссальная ошибка. Он наступил бы на те же грабли, на которые наступал не раз,- высказал свое мнениео валютно-курсовой политике Уманский. - Надеюсь, он не даст гривне уйти намного ниже восьми, ведь спекулятивный капитал рано или поздно уйдет. Осенью либо в начале 2011 года, но уйдет».

Таким образом, экс-глава Минфина выступает против ревальвации гривни, к чему сейчас есть предпосылки на валютном рынке, и одновременно критикует Нацбанк за предыдущие случаи усиления гривни к доллару. Надо полагать, имеются в виду мгновенная ревальвация, проведенная НБУ в апреле 2005 года (с 5,3 грн./долл. до 5,05 грн./долл.), и весенне-летнее укрепление гривни в 2008 году (с 5,05 грн./долл. до примерно 4,7 грн./долл.).

Насчет нежелания нынешней власти укреплять национальную валюту господин Уманский, похоже, угадал. По информации от замминистра финансов Татьяны Ефименко, правительство планирует на 2010 год среднегодовой курс на уровне 8,3 грн./долл. Следовательно, с учетом, что сейчас курс ниже 8 грн./долл., к концу года курс должен быть около 8,7 грн./долл. Конечно, когда начнется падение гривни, раздадутся упреки в адрес правительства Януковича-Азарова, что оно, дескать, девальвируют национальную валюту в угоду экспортерам. Однако на самом деле - с экономической точки зрения - гривне полагалось бы быть даже еще слабее, чем вышеприведенные значения курсов (среднегодового и на конец года). При этом можно приблизительно посчитать, каким должен быть этот курс на сегодня, на конец года и в более отдаленные периоды.

Но прежде, чем сделать такие расчеты, предлагаем немного поразмышлять и вообразить себе для простоты следующую ситуацию! Допустим, в мире есть только две страны – Украина и еще какое-то государство. Украина продает этому государству, предположим, продукты питания, а на вырученную от экспорта валюту покупает за рубежом, пусть, одежду и бытовую технику.

Предположим также, что в каком-то году валютный курс был равен 1 – одна гривня стоила одну денежную единицу той страны. Однако через год все наши потребительские товары подорожали на 10% (годовая инфляция – 10%), а все зарубежные товары повысились в цене в их валюте всего на 2%, при этом валютный курс остался прежним. Что произойдет в такой ситуации?

Естественно, жителям второго государства станет невыгодно покупать украинские продукты, подорожавшие на 10%, и они охотнее будут покупать продукты питания собственного производства, подорожавшие всего на 2%. В то же время, импортные одежда и бытовая техника станут значительно дешевле, чем аналогичные товары украинского производства, и для украинцев, понятное дело, они сделаются еще более предпочтительными. Следовательно, украинский экспорт должен сократиться, а импорт, наоборот, возрасти. При этом валюты от экспорта станет не хватать на возросшие потребности импортеров.

А чтобы не было никакого перекоса во внешней торговле и на валютном рынке, требуется всего-навсего ослабить гривню, сделав курс 1,08 грн. за 1 денежную единицу соседнего государства.

Конечно, в реальности всё сложнее. Торгует Украина со многими государствами, а кроме потребительских товаров экспортируются-импортируются также непотребительские товары и сырье – нефть, металлы, зерно, промышленное оборудование и т.д. Однако экономический принцип все равно должен работать: если цены в Украине растут быстрее, чем в США и ЕС, то гривня обязана девальвировать к доллару и евро. В противном случае, импортные товары будут все сильнее заполонять полки украинских магазинов, а отечественным товаропроизводителям будет все сложнее продавать свою продукцию за границей.

Разумным же или оптимальным для Украины является валютный курс, при котором объем экспорта товаров в денежном выражении равен или, еще лучше, немного превышает объем импорта товаров. Есть еще экспорт и импорт услуг, но для Украины львиная доля экспорта услуг составляет транспортировка российского газа своей территорией в Европу. Кроме того, экспорт услуг в денежном выражении намного меньше товарного экспорта, поэтому экспортом услуг при расчете можно пренебречь.

Теперь посмотрим, когда в последний раз в Украине было положительное сальдо внешней торговли товарами! Оказывается, в 2004 году – плюс 3,7 млрд. долл. Уже в 2005 году сальдо стало отрицательным – минус 1,9 млрд. долл.

Потом негативное сальдо торговли товарами увеличивалось из года в год, поскольку инфляция в Украине ежегодно превышала 10%, а в США и странах ЕС она составляла обычно не более 2-3% в год. В 2006 году отрицательное сальдо торговли товарами составило 6,7 млрд. долл., в 2007 году – 11,4 млрд. долл., в 2008 году – 18,6 млрд. долл. Такой процесс продолжался бы и дальше, но в конце 2008 года, как известно, гривна существенно девальвировала. Поэтому в 2009 году негативное сальдо торговли товарами сократилось до 5,7 млрд. долл.

На 2010 год правительство планирует минусовое сальдо торговли товарами и услугами в размере 1,9 млрд. долл. – такая цифра заложена в законопроекте о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год, проголосованном в первом чтении на минувшей неделе. То есть, правительство не ожидает выйти в плюс даже при девальвации до 8,7 грн./ долл. к концу года.

Следовательно, курс доллара должен быть еще выше, и сейчас мы предлагаем пару вариантов расчета конкретных показателей экономически разумного курса гривни к доллару!

Итак, последний год, когда сальдо торговли было плюсовым – 2004-й! Валютный курс тогда был около 5,3 грн./долл. Инфляция в Украине составила: в 2005 году – 10,3%, в 2006 – 11,6%, в 2007 – 16,6%, в 2008 – 22,3%, в 2009 – 12,3%, в первые три месяца 2010 года – 4,7%. Всего с 1 января 2005 года по 1 апреля 2010 года потребительские цены выросли в 2,1 раза.

В США же за этот самый период инфляция составила только 14,4%(цены повысились в 1,144 раза). Следовательно, при соблюдении паритета покупательской способности американского доллара и гривни на 1 января 2005 года, валютный курс на 1 марта 2010 года должен равняться 9,5 грн./долл. А если предположить, что инфляция в нынешнем году составит 13,1% (показатель из упомянутого законопроекта о Государственной программе…), то на 31 декабря этого года курс должен бы составлять 10,3 грн./долл.

При инфляции в Украине в 2011 году на уровне 10% курс к концу года должен подняться до 11,1 грн./долл., при такой же инфляции в 2012 году курсу полагается повыситься к концу года до отметки 12,0 грн./долл. и так далее. Инфляции же у нас суждено долгие годы быть высокой, поскольку требуется значительными темпами повышать доходы населения, чтобы сокращать разрыв между уровнями благосостояния украинцев и граждан Западной Европы, а также американцев.

Второй вариант состоит в том, что в качестве точки отсчета взять не 2004 год, а 2003-й. Этот вариант, возможно, более справедлив, поскольку в 2003 году величина положительного сальдо в Украине была очень небольшой (всего 0,1 млрд. долл.), а возросла она в 2004 году исключительно благодаря резкому росту мировых цен на сталь. Если бы металлургический экспорт в 2004 году остался на уровне 2003 года, то сальдо торговли товарами было бы в 2004 году не плюс 3,7 млрд. долл., а минус 0,6 млрд. долл.

Для данного случая нужно учесть при расчете, что инфляция в Украине за 2004 год равнялась 12,3%, а в США – 3,0%. При соблюдении паритета покупательной способности двух валют на конец 2003 года, курс на 1 апреля этого года должен бы составлять 10,4 грн./долл., а на конец года – 11,2 грн./долл.

Конечно, если правительство пойдет в будущем на значительную девальвацию гривни, то, соответственно, подорожают импортные товары и еще хуже станут дела у тех, на ком «висят» кредиты в иностранной валюте. Однако всей экономике государства, а значит, всему населению, будет гораздо лучше, если валютный курс станет разумным – преимущества получит отечественный производитель, возникнет много новых рабочих мест, возрастут поступления в бюджет и социальные фонды, и т.д.

Кроме того, если держать курс неизменным (как в последнее время) или девальвировать гривню «скромно» (как намечается на этот год), то позднее экономические законы все равно возьмут свое, и гривня обязательно упадет. Но в таком случае снова произойдет резкий обвал – как, например, в 1998 и 2008 годах.