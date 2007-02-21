Ющенко подписал закон, который запрещает приватизацию ГТС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон, которым запрещается отчуждение имущества НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предприятий магистрального трубопроводного транспорта».

Законом предусмотрен запрет на реорганизацию, снятие, присоединение, преобразование государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, а также их приватизация.

Кроме того, запрещается отчуждение имущества государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, передача его с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог и передача в уставный фонд других юридических лиц имущества и акций таких предприятий, совершение других правочинов, которые могут привести к отчуждению имущества и акций этих предприятий, а также имущества и акций НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме этого, предусматривается, что к государственным предприятиям магистрального трубопроводного транспорта НАК «Нафтогаз Украины» не могут возбуждаться дела о банкротстве.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.