НБУ ослабил курс своих интервенций

Национальный банк Украины сегодня ослабил курс своих интервенций по выкупу валюты на межбанковском рынке с 7,924 до 7,95 грн. за 1 доллар США.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка № 38-012/2101, текстом которой располагает УНИАН.

Напомним, на протяжении нескольких предыдущих сессий на межбанковском валютном рынке Нацбанк укреплял курс интервенций. На протяжении прошлой недели НБУ выкупал валюту по 7,925-7,924 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9110/7,9230 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2700/0,2705 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5850/10,6040 грн./евро.