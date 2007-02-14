Костусев советует Черновецкому договориться с киевлянами по-хорошему

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Киевской городской государственной администрации обеспечить прозрачное формирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги и одинаковые условия их потребителям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В частности, в АМК считают, что столичная власть должна разработать порядок обнародования составных тарифов потребителям, порядок учета замечаний и предложений территориальной общины относительно перечня коммунальных услуг, их стоимости и качества, структуры тарифов, норм потребления.

Также городской власти предложено внести изменения в распоряжения №№ 1784, 1785 и 1786 от 15.12.2006 года. В частности, в комитете считают, что в связи со значительными потерями воды в сетях водоснабжения, КГГА должна установить, что в случае непроведения в 10-дневной срок внеочередного обследования при превышении нормы потребления воды в домах более чем на 30%, потери переводятся на исполнителя услуг.

Кроме того, распоряжением должна предусматриваться обязательность сообщения потребителям перечня услуг по содержанию дома, стоимость которых учтена в тарифе, с указанием цены каждой из них. Также необходимо определить, что за право осуществлять работы по сбору платежей за коммунальные услуги организации должны бороться на конкурсных принципах.

Как заявил председатель АМК Алексей КОСТУСЕВ, «в ситуации противостояния киевлян и городской власти я хотел бы четко объяснить позицию Антимонопольного комитета. Мы не согласовываем и не утверждаем коммунальных тарифов. Это обязанность органов местного самоуправления, а в перспективе - независимого регулятора в этой сфере. Со своей стороны, мы проверяем наличие порядка формирования тарифов и его обоснованность, способствуем созданию конкурентных условий в разных сегментах ЖКГ».

При этом он отметил, что на сегодня в столице такого порядка нет, и подтверждением этого являются предоставленные рекомендации. А.КОСТУСЕВ выразил надежду, что городская власть с пониманием отнесется к требованиям АМКУ, и киевляне будут иметь обоснованные тарифы на коммунальные услуги.