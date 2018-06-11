Нидерландский акционер «Аеросвіта» требует восстановить свои права

Компания Gilward Investments BV подала иск в суд относительно нарушения ее прав как акционера при продаже акций «АэроСвита» компании «ГенАвиаИнвесту».

Об аргументах Gilward Investments BV, перспективах дела и возможном его исходе в интервью УНИАН рассказал секретарь Набсовета ЗАО "Авиакомпания "Аэросвит", представитель Gilward Investments BV Максим Юхименко.

Компания Gilward Investments подала исковое заявление относительно нарушения ее приоритетного права при продаже акций «Аэросвита» в 2004 году. Проясните, пожалуйста, сложившуюся ситуацию.

Действительно, я как представитель компании «Gilward Investments BV» подал иск о переводе прав покупателей и признании недействительными договоров купли-продажи акций «АэроСвита», которые были заключены в 2004 году между компанией «ГенАвиаИнвест» и ОАО «Агентство авиационных сообщений «Аэротур». Иск подан в связи с тем, что были нарушены права компании Gilward Investments BV как акционера, которые предусматривают первоочередное право покупки акций в случае, если любой другой акционер собирается их продать. Согласно нормам Устава авиакомпании и законодательствуУкраины, «Аэротур» должен был сделать предложение другим акционерам в определенной форме, получить или не получить ответ в определенный срок, и только после этого мог реализовывать акции третьим лицам – не являющимся акционерами. В связи с выявленными нарушениями Закона «О хозяйственных обществах», Гражданского и Хозяйственного Кодексов, Устава ЗАО «АэроСвит», которые являются существенными в акционерном праве, были сформулированы наши требования о переводе прав покупателя, в данном случае компании «ГенАвиаИнвест», на компанию «Gilward», и признании в этой части договоры купли-продажи недействительными. На данном этапе иск Хозяйственным судом Киевской области принят, судебное заседание было назначено на 9 марта, однако, оно в силу некоторых процессуальных причин перенесено, новая дата пока не известна. Ответчиков много: «Аэротур», «ГенАвиаИнвест», нынешний регистратор, бывший регистратор, брокер, который проводил сделку по акциям, и сама авиакомпания. Законодательством предусмотрено, что в таких спорах обязательным ответчиком должен быть эмитент акций, в данном случае - авиакомпания. Кроме того, Фонд госимущества является третьей стороной, т.к. тоже был акционером.

Какие конкретно нормы законодательства были нарушены при проведении оспариваемой в суде сделки?

Нарушение наших прав подтверждается документально: было нарушено преимущественное право купли-продажи акций в закрытом акционерном обществе. Нет на сегодня ни одного документа, подтверждающего, что компанией «Аэротур» было сделано всем акционерам предложение (относительно покупки акций – ред.), и были получены отказы. Напрашивается вопрос, как компания «ГенАвиаИнвест», которая на тот момент не являлась акционером, смогла заключить сделку?

Есть порядок, установленный и законодательством, и Уставом общества, и его нужно выполнять. Это подтверждает решение Конституционного суда, которое выносилось несколько лет назад по поводу подобного конфликта между акционерами в отношении завода «Оболонь».

В нашем случае нарушены закон о хозяйственных обществах, Гражданский кодекс, Хозяйственный кодекс и нормы, прописанные в учредительном договоре и Уставе компании от 2001 года.

Почему Gilward Investments только сейчас подала иск в суд, ведь оспариваемая сделка состоялась в 2004 году?

Основной причиной является то, что в конце 2009 года произошла частичная смена владельцев компании «Gilward», из их числа вышел Арон Майберг, затем были проведены ревизия файлов компании и инвентаризация дел и документации. Таким образом, только в конце прошлого года стало известно об этом договоре купли-продажи. На его анализ, принятие решения и подготовку иска ушло 1-2 месяца.

В связи с этим мы считаем, что норма о трех годах исковой давности не была нарушена, т.к. только в конце прошлого года узнали о факте, информация о котором была доступна лишь очень узкому кругу людей.

Почему, по Вашему мнению, потенциально незаконная сделка была проведена, и совладелец Gilward Арон Майберг не сообщил об этом?

По моему мнению, основной причиной стало то, что сделка была кулуарной, тайно проведенной между Майбергом и «ГенАвиаИнвест», поскольку он имел доступ к определенного рода информации. Информация о сделке не обнародовалась, и только после выхода Майберга из числа акционеров компании «Gilward» все стало известно.

Кроме 2004 года, в иске называется и 2005-ый. Почему?

2005-й упоминается потому, что в этом году были увеличен уставный фонд «Аэросвита», проведена дополнительная эмиссия, а «ГенАвиаИнвест» как уже состоявшийся акционер автоматически участвовал в ней. Логика нашего иска такова: поскольку были нарушены нормы закона в 2004 году, то и участие «ГенАвиаИнвеста» в эмиссии 2005 года тоже незаконно.

Если бы в 2004 году «Gilward» были предложены акции, компания бы их купила?

Она могла либо отказаться, либо ничего не сказать, либо сказать - да, я покупаю. В данном случае «Gilward» не против купить, и на тот момент, думаю, тоже была не против. Здесь следует помнить, что дирекция компании находится в Голландии, ее представители в Украине могут только донести определенного рода информацию. Я думаю, «Gilward» участвовала бы в 2004 году в покупке акций. К примеру, она приняла участие в допэмиссии 2005 года, у нее были средства, она получила свою пропорциональную долю… То есть, финансовых проблем у компании не было и нет.

Какова позиция «ГенАвиаИнвест» как акционера? Она принимает участие в работе органов управления, собраниях акционеров?

«ГенАвиаИнвест» иногда изъявляет желание и приходит на заседания НС, но со странной позицией: в 90% случаев воздерживается от голосования. Мне как члену Набсовета данное поведение непонятно. Ведь есть принципиальные вопросы, к примеру, назначение на руководящие должности, здесь равнодушная позиция некстати. Относительно собраний акционеров, то на последние четыре, которые созывались в конце прошлого - начале нынешнего, компания не пришла. Как результат - несколько месяцев «Аэросвит» возглавляет и.о. гендиректора. А ведь, как известно, этот вопрос актуальный, компания имеет не идеальный представительский уровень.

А если «ГенАвиаИнвест» не проявляет активное участие в жизни авиакомпании, то может, есть другой интерес? К примеру, как писала пресса, к активу «Аэросвита» – участку земли в Форосе. Прослеживается ли этот момент?

Я с лета 2009 года вхожу в наблюдательный совет компании, данное «любопытство» прослеживалось в середине прошлого года, особенно перед уходом Майберга с поста главы Набсовета «АэроСвита». Тогда «ГенАвиаИнвест» выходила на наблюдательный совет с предложениями, договорами о продаже этого актива, но они не были приняты. Затем, с осени, попытки прекратились. Анализируя информацию, можно сказать, что данный актив - один из главных интересов «ГенАвиаИнвеста» в «АэроСвите».

Участвовала ли «ГенАвиаИнвест» в принятии решения акционеров о выделении 30 млн. долл. «АэроСвиту» на покрытие критических долгов в конце прошлого года?

«ГенАвиаИнвест» не принимала в этом участия.

По Вашему мнению, каковы перспективы данного судебного иска?

Я думаю, что перспективы есть, и довольно неплохие, с учетом того, что подобное по сути решение уже принимал Конституционный Суд Украины (в отношении завода «Оболонь»). Как известно, решения Конституционного суда окончательны и не подлежат обжалованию.

В случае удовлетворения иска компании Gilward Investments, каким образом будут распределены акции «Аэросвита»?

В иске «Gilward» просит перевести право покупателя. На данный момент компания «ГенАвиаИнвест» владеет 24,999% акций. Таким образом, если суд удовлетворит иск, то компания «Gilward» к уже имеющемуся пакету добавит эти почти 25%.

Сколько времени может занять судебный процесс?

Законодательством предусмотрено, что любой хозяйственный спор должен быть рассмотрен в течение 2 месяцев. Только в исключительных случаях и по общему согласию сторон суд может продлить этот срок. Я думаю, наше дело рассмотрят в течение 2 месяцев. Суд был назначен на 9 марта, но один из ответчиков подал заявление об отводе коллегии судей, оно находится на рассмотрении председателя суда (подобные вопросы вправе рассматривать только председатель суда). После принятия им решения, будет определена дата следующего заседания. Конечно, процесс может затягиваться - отводы, неявки. Но если раз отложат, два, то в случае дальнейших неявок дело будут рассматривать по тем материалам, которые есть, до бесконечности это продолжаться не может.

Судебный процесс никак не повлияет на работу компании «Аэросвит»?

Нет, авиакомпания функционирует нормально, нет оснований для беспокойства. Интересы «Аэросвита» в данном случае не затронуты никоим образом, потому что на данный момент «Gilward» как акционер и член Наблюдательного совета помогает компании всем, чем только может - и кворумом, и присутствием, и принятием решений.

Егор Черняхов