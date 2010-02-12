Начались памятные мероприятия к годовщине выхода из Афганистана

В Севастополе сегодня начались памятные мероприятия, посвященные 21-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН вручил родным и близким погибших в Афганистане, на атомных подводных лодках «Курск» и «Комсомолец», а также сотрудников милиции и МЧС, погибших при исполнении служебного долга, материальную помощь, продуктовые наборы и удостоверения, дающие право бесплатного проезда в маршрутных такси в течение 2010 года.

«Сегодня мы говорим не только об «афганцах». Севастополь - уникальный город. Тысячи военных моряков выполняли интернациональный долг», - отметил С.КУНИЦЫН.

По его словам, власти города не делят людей, «на каком флоте ты служил, где воевал. Для нас важно, что все они - севастопольцы. Поэтому мы и приняли в нашу дружную «афганскую» семью родных и близких тех, кто погиб в мирное время, до конца исполняя свой долг: семьи моряков «Курска» и «Комсомольца», погибших сотрудников милиции и МЧС».

Также С.КУНИЦЫН напомнил, что в Севастополе удалось восстановить организацию ветеранов-афганцев. «Она также помогает семьям погибших. В городе работает социальная программа «Содействие». Мы смогли договориться с перевозчиками, и 137 семьям обеспечили бесплатный проезд в автобусах и «маршрутках». Оказываем посильную финансовую, материальную помощь. Да, от власти зависит многое, но нужно делать еще больше. Дома строим, квартиры выделяем, но нужно решить «квартирный вопрос» наших ветеранов в целом. Надеюсь, что все-таки удастся создать жилищный кооператив воинов-интернационалистов».

Кроме того, С.КУНИЦЫН сообщил, что сегодня Крымская организация Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), председателем которой он является, начинает проводить памятные мероприятия, посвященные 21-й годовщине окончания Афганской войны. «В выходные эпицентрами станут Симферополь и Керчь, в понедельник мы соберемся все вместе в Севастополе», - сообщил С.КУНИЦЫН.