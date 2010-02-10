Налоговики обнаружили подпольный ювелирный магазин

В Мелитополе Запорожской области сотрудники налоговой милиции обнаружили подпольный ювелирный магазин и изъяли ювелирные изделия на сумму свыше 2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в штабе управления Налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области, подпольный ювелирный магазин был организован жителем Запорожья 1962 г.р.

"Реализация ювелирных изделий осуществлялась без разрешений на размещение объекта торговли и других документов, необходимых для ведения подобной деятельности. В ходе осмотра помещений выявлена и изъята 2 191 единица ювелирных изделий из драгоценных металлов весом 6 758,11 г на общую сумму 2 млн. 283,7 тыс. грн.", - сообщили в штабе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.