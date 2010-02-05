Киевские больницы получили приказ обеспечить 90% за Януковича?

Кандидат в президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что административный ресурс Киевской городской власти работает в поддержку лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире телеканала ICTV.

"Мне сейчас чрезвычайно больно смотреть, когда мэр Киева работает в одной команде с ЯНУКОВИЧЕМ. Они злились во вдохновенном порыве", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее информации, сейчас в киевских больницах, где, в соответствии с законодательством, будут созданы специальные избирательные участки, пытаются доводить план поддержки В.ЯНУКОВИЧА.

"Я была шокирована, когда мне звонят по телефону главные врачи киевских больниц и говорят, что им поставили задачу не лечить тех людей, которые не будут голосовать за ЯНУКОВИЧА. Я думаю, это в какие времена мы вернулись?", - сказала она.

"Потом. У нас есть такая госпожа КИЛЬЧИЦКАЯ. Это просто какой-то недобрий дух Киева, она летает по всем больницам, залетает в больницы к больным, берет у них почему-то копии паспортов, и на период выборов в больницах оставляют копии паспортов, а больных выписывают. А выходит так, что человек идет голосовать, но остается ксерокопия паспорта, по которой голосуют на специальном участке в больнице. И каждый главный врач предупрежден - если на специальном участке не будет 90% за ЯНУКОВИЧА, то тогда они все будут после выборов уволены. Это возврат в пещерное время", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.