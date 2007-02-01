Акция ”За Украину без самолётов” продолжается

Нефтетрейдерам начали возвращать НДС в рамках урегулирования ситуации на рынке авиатоплива. Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве транспорта и связи со ссылкой на данные из Министерства финансов Украины.

«Процесс начался, НДС начали возвращать», - отметил собеседник агентства.

В то же время, как сообщил УНИАН по телефону пресс-секретарь «АэроСвита» Сергей КУЦЫЙ, присутствующий на совещании в Минтранссвязи по ситуации с авиатопливом, представители компаний-заправщиков, которые также присутствуют на совещании, пока не подтверждают факт начала возврата НДС.

По данным С.КУЦЕГО, на данный момент авиакомпании с заправщиками при участии главы Госавиаадминистрации Анатолия КОЛЕСНИКА обсуждают вопрос временной схемы подачи горючего - в течение ближайших 5-15 дней по уровню цен в январе, чтобы за это время госорганами были решены все проблемные вопросы, которые выдвигают заправщики. Он также отметил, что на совещании присутствуют и представители ЗАО СП «КРЕБО» и ООО «ЛУК-Авиа Ойл».

Как сообщал УНИАН, в конце января компании "АэроСвит" и "Международные Авиалинии Украины" заявили о возможности приостановления рейсов с 1 февраля из-за необоснованного роста цен на топливо с конца ноября прошлого года на 20-25% и предложений заправщиков включить с 1 февраля в стоимость топлива НДС - еще 20%.

Сегодня, 1 февраля, «АэроСвит» отменил рейс Киев-Львов-Киев, под угрозой отмены были еще несколько рейсов. Авиакомпания «UM Air» («Украинско-Средиземноморские авиалинии») с 1 февраля приостановила выполнение рейса Киев-Симферополь, а с 8 февраля будет прекращено выполнение рейса Киев-Харьков. Как отмечают в компаниях, завтра, 2 февраля, запасы топлива у «МАУ» и «АэроСвита» уже закончатся, поскольку они не подписали новый контракт с заправщиками на их условиях, и контракт завершился 31 января.

Кабинет Министров Украины 31 января на своем заседании поручил Министерству топлива и энергетики и Антимонопольному комитету предпринять меры для обеспечения топливом авиакомпаний.

Сегодня, 1 февраля, министр транспорта Николай РУДЬКОВСКИЙ сообщил, что попросил Министерство финансов ускорить возмещение НДС нефтетрейдерам для урегулирования ситуации с обеспечением авиатопливом авиакомпаний. Как заявил сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО после заседания коллегии Минтопэнерго, конфликт с поставками авиатоплива украинским авиационным компаниям в ближайшее время будет урегулирован,.

В 2006 г. в аэропорту "Борисполь" авиатопливо для компании "АэроСвит" поставляло ЗАО СП "КРЕБО", а с января 2007 г. - ООО "Кребо-Авиасервис". Поставки топлива компании МАУ в базовом аэропорту осуществляло ООО "ЛУК-Авиа Ойл".