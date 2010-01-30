Тимошенко: если повысить пенсионный возраст, люди не доживут до пенсии

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что не допустит повышения пенсионного возраста для граждан Украины.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Интер", отвечая на вопрос ведущего, почему, несмотря на неоднократные советы игнорирует эту возможность в качестве антикризисной меры.

"Я никогда, пока нахожусь во власти или оппозиции, таких действий по отношению к людям не допущу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что нужно сначала поднять уровень жизни людей, уровень системы здравоохранения, прожиточный минимум, а затем предпринимать такие "ужасные шаги".

При этом премьер отметила, что те, кто выступает с такими предложениями, не имеют "сердца, или ума, или минимальных знаний, как живут сегодня украинцы". Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что средняя продолжительность жизни как женщин, так и мужчин сегодня в Украине составляет 66-67 лет. "А это значит, что тогда в стране, где за 18 лет не построена система здравоохранения, нормальная экологическая система, ввести такой пенсионный возраст – это значит, что многие люди до своей пенсии доживать не будут", - подчеркнула премьер-министр.