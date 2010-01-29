Доля импортной сельхозтехники в Украине составляет около 80%

Доля импортной сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке Украины составляет около 80%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины.

Согласно сообщению, с 2000 года импорт сельхозтехники в Украину вырос почти в 17 раз, а собственное производство – только в 3,6 раза.

В то же время в министерстве отмечают, что производственные мощности отечественных сельхозмашиностроительных предприятий могут практически полностью удовлетворить потребности сельхозпроизводителей в технических средствах для растениеводства, животноводства, птицеводства и переработки полученного сырья. Отечественные предприятия в состоянии производить почти 4 тыс. наименований машин и оборудования для АПК, что позволяет механизировать примерно 82% технологических процессов в сельском хозяйстве.

Также сообщается, что, несмотря на снижение объемов производства продукции в условиях мирового финансово-экономического кризиса, отечественные предприятия смогли изготовить необходимое для проведения весенне-полевых работ количество техники. «На 1 января 2010 года на складах предприятий и у дилеров имеется в наличии: тракторов – 1648 единиц, оборудования для возделывания почвы – 1525 единиц, сеялок – 1520 единиц, машин для внесения удобрений – 84 единицы, а также достаточное количество запасных частей», – сказано в сообщении пресс-службы.

В министерстве также сообщили, что в связи с перепрофилированием и остановкой большинства ремонтных предприятий их функции взяли на себя машиностроители.