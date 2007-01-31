Скончался известный писатель Сидни Шелдон (фото)

В США в возрасте 89 лет скончался известный писатель Сидни Шелдон.

Как сообщают местные СМИ, Шелдон умер от осложнений после пневмонии в медицинском центре имени Эйзенхауэра в Ранчо Мираж. В момент смерти у его постели были жена Александра и дочь Мэри.

Шелдон родился 11 февраля 1917 года в Чикаго (штат Иллинойс). Учился в Северо-западном университете, служил в ВВС США, а в 1941 году вышел в отставку. Начало сороковых годов для Шелдона было освещено огнями Бродвея: он в соавторстве с Беном Робертсом написал ряд сценариев для бродвейских постановок.

В 1948 году он получил премию "Академия" за сценарий спектакля "Холостяк и безумная девчонка", а в 1959 году - премию "Тони" за сценарий мюзикла "Рыжая".

С 1963 года Шелдон начал писать сценарии телесериалов, благодаря которым достиг невероятной популярности. За "Шоу Патти Дюка" (1963-1966) и "Мечта о Дженни" (1967-1970) он получил награды "Эмми".

Первый же опубликованный роман Шелдона - "Обнаженное лицо" - в 1970 году приносит ему премию Эдгара По. Последующие романы также сразу попадали в списки бестселлеров.

За заслуги перед литературой и кинематографом Сидни Шелдон получил именную звезду на голливудской Аллее Славы. Кроме того, его имя присутствует в Книге рекордов Гиннеса: Шелдон - самый "переводимый" автор в мире. Суммарный тираж его романов перевалил за 275 миллионов экземпляров.

РИА Новости