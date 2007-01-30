После смерти актера директора Черниговского театра уволил глава ОГА

Председатель Черниговской облгосадминистрации Николай ЛАВРИК подписал распоряжение о расторжении контракта с директором областного драмтеатра Иваном СЕМЕНЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Основанием для такого решения названы выявленные нарушения при заключении контракта с генеральным директором драмтеатра.

Начальнику управления культуры и туризма ОГА рекомендуется принять неотложные меры для расторжения контракта как заключенного с нарушениями действующего законодательства.

Как сообщалось ранее, на протяжении полугода в Черниговском областном драмтеатре длился конфликт между директором и группой актеров, которые летом с требованием увольнения директора объявили голодовку. Конфликта обострился в начале этого года, когда из-за инсульта умер один из организаторов акции протеста актер Сергей Гончар. Ситуацию в драмтеатре рассматривали на сессии депутаты облсовета, они рекомендовали ОГА принять действенные меры для установления в коллективе драмтеатра нормального психологического климата.