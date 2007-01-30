Прокуратура отрабатывает версию самоубийства депутата Ковальчука

Луцкая прокуратура отрабатывает версию самоубийства депутата городского совета Святослава Ковальчука, который погиб 27 января. Об этом УНИАН сообщил сегодня прокурор Луцка Алексей РЕШЕТНИК.

По словам прокурора, окончательный вывод станет известен через 10 дней.

Как отметил А.РЕШЕТНИК, установлено, что депутат сначала хотел наложить на себя руки, застрелившись из ружья. Через несколько минут после того, как жена забрала оружие и выбросила в окно, С.Ковальчук выбросился из противоположного окна дома.

По мнению прокурора Луцка, вероятно, причиной трагедии стало нервное расстройство. Сейчас, по его словам, продолжается расследование, и был ли это суицид или просто трагический случай, прокуратура обещает установить в положенный срок.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, накануне гибели депутат, который был также бизнесменом, побывал в Киеве. По некоторым данным, его вызывали в Генеральную прокуратуру Украины.

Справка УНИАН. С.Ковальчук, 1972 г.р., директор ООО «Второптресурсы», проживал в Луцке, член партии ВО «Батькивщина», избран в горсовет по списку БЮТ. Председатель комиссии Луцкого горсоветапо вопросам промышленности, транспорта, связи, энергетики и энергосбережения.