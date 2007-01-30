Синопритики обещают мокрый снег и гололедицу

Завтра в Украине синоптики прогнозируют небольшой снег, ночью в южной части умеренный снег, днем в западных областях мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 19-24 м/с. Температура в западных областях ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью 10-15° мороза, на севере Левобережья местами 16-20°, днем 2-7° мороза. На Закарпатье ночью небольшой, днем умеренный снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, в горах порывы 19-24 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в горах ночью 13-18°, днем 5-10° мороза.

По сообщению Укргидрометцентра, 1 февраля в Украине временами ожидается снег, мокрый снег, метели, на Прикарпатье и в южной части страны мокрый снег с дождем (утром и днем в Карпатах сильные осадки). Температура ночью в восточной половине 12-17° мороза, в западных областях от 4° мороза до 1° тепла, на остальной территории 6-11° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в западных и южных областях 0-5° тепла, в Крыму до 8° тепла. На Закарпатье ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. метели; утром и днем сильные осадки. Температура ночью около 0°, днем 2-7° тепла (в горах на протяжении суток 2-7° мороза).

2 февраля ночью снег, мокрый снег, метели (в северных и западных областях небольшой снег); днем без существенных осадков, только в восточной части небольшой снег. Температура на протяжении суток 3-8° мороза (в Крыму и Приазовье около 0°); в северных областях ночью 8-13° мороза, днем 5-10° мороза. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Крыму до 24 м/с, 1 февраля на высокогорье Карпат 25-30 м/с. На дорогах Украины гололедица. На Закарпатье без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0° (в горах ночью около 10° мороза, днем 2-7° мороза). Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 1 февраля местами порывы 15-20 м/с, высокогорье Карпат 25-30 м/с. На дорогах гололедица.

3 февраля синоптики прогнозируют ночью в западной части, а 4 февраля в Украине, кроме восточных областей и севера Левобережья, временами небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Температура в восточных областях и на севере Левобережья ночью 16-21°, местами 23-26° мороза, днем 7-13° мороза; в южных и западных областях ночью 3 февраля 9-15° мороза. На Закарпатье температура ночью 6-11° мороза, в горах ночью 15-20° мороза. На остальной территории ночью 13-19° мороза.

4 февраля (кроме Запорожской области) 5-11° мороза, днем 1-7° мороза (в Крыму ночью 6-12° мороза, днем 0-6° мороза, на юге ночью 1-6° мороза, днем около 0°). На остальной территории (кроме Днепропетровской области) ночью 9-15° мороза, днем 3-9° мороза. На Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве 31 января будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12° мороза, днем 2-4° мороза; по области ночью 10-15°, днем 2-7° мороза.

1 февраля будет облачно с прояснениями, временами снег, мокрый снег, метели; температура ночью 6-11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

2 февраля ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью 8-13°, днем 5-10° мороза. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, ночью 2 февраля местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

3 февраля синоптики прогнозируют временами небольшой снег, ночью без существенных осадков. Температура ночью 13-19° мороза.

4 февраля также временами небольшой снег, ночью 10-15° мороза; днем 3-9° мороза.