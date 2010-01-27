В Минобороны считают контрактников

В течение прошлого года на воинскую службу по контракту было принято почти 4,6 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Минобороны, по результатам анализа состояния работы в 2009 году территориальных центров комплектования как ключевого звена новой системы комплектования Вооруженных Сил Украины военнослужащими по контракту.

Центрами комплектования на воинскую службу по контракту было принято почти 4600 человек, что составляет 72% от запланированных показателей. Из них 30% - военнообязанные, 53% - граждане призывного возраста, которые не проходили срочной воинской службы, и 17% - женщины.

В Минобороны напомнили, что в рамках внедрения новой системы, направленной на обеспечение качественного комплектования войск военнослужащими по контракту, на протяжении 2008 года было сформировано 25 территориальных центров комплектования военнослужащими по контракту, то есть в каждом областном центре нашего государства. При этом, в прошлом году всеми 25 центрами было отобрано и направлено в учебные воинские части и центры 2056 кандидатов. В то же время, зачислено на учебу было 1997 граждан. Остальные – 59 человек – были отчислены по состоянию здоровья и другим причинам.

Кроме того, в 2009 году активно проводилась работа по отработке новой версии комплексной компьютерной системы центров комплектования “Контрактник”, которая содержит единую базу данных вакансий по всей территории Украины. На сегодняшний день в эту систему уже занесено более 22 тысяч вакансий из воинских частей.

При этом в январе 2010 года из территориальных центров комплектования в учебные воинские части и центры для прохождения соответствующего курса подготовки было направлено почти 1000 кандидатов на воинскую службу по контракту.