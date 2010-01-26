Уголовное дело против зампрокурора, насмерть сбившего скутериста, закрыли

Уголовное дело в отношении заместителя прокурора Запорожской области Олега СКИДАНОВА, в результате столкновения автомобиля которого со скутером минувшей осенью погиб 17-летний житель Запорожской области, закрыто.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор Запорожской области Валерий КУЛАКОВ, "уголовное дело Олега СКИДАНОВА, которое для объективности проведения расследования было передано в Днепропетровскую область, закрыто в связи с отсутствием состава преступления". Прокурор так же отметил, что данное решение "никем не оспаривалось".

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2009 года на автодороге "Акимовка-Кирилловка" произошло ДТП с участием автомобиля под управлением зампрокурора Запорожской области О.СКИДАНОВА и скутера "FORSAG" под управлением жителя села Малая Терновка 1992 г.р., в результате которого скутерист погиб.