Исполнительный директор «Арго» считает прежнее руководство компании нелегитимным

Исполнительный директор ООО "Производственно-коммерческого общества "АРГО" Петр ШИСТОПАЛ считает прежнее руководство компании нелегитимным. Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

По словам П.ШИСТОПАЛА, братья Анатолий и Виктор Г. продали Валерию Б. свои доли 66,66% акций предприятия "АРГО", но на сегодняшний день не признают этого факта и продолжают контролировать предприятие.

Братья Г. получили 202 млн. грн. в счет своей доли предприятия. Они продали свою долю, а потом, через несколько дней, отдали свои доли в залог банку. Это была простая мошенническая операция - они пытаются всех обмануть и украсть предприятие, и украсть деньги", - заявил П.ШИСТОПАЛ.

Комментируя заявления Анатолия Г. о том, что прежние собственники не продавали предприятие, П.ШИСТОПАЛ заявил: "Эти люди очень далеки от юриспруденции, поэтому они не понимают сути, откуда они получили 202 млн. грн. По поводу законности передачи 66% акций - я знаю, что судебный спор был, но акции по-прежнему принадлежат В.Б.", - заявил П.ШИСТОПАЛ.

При этом он добавил, что против Г. "возбуждено дело, поскольку после продажи Б. доли, они через несколько дней отдали ее в залог банку и взяли у него деньги - 90 млн. долл.".

При этом он заявил, что А.Г. "не пускает" В.Б. на предприятие. "Собственник, у которого 66% акций, уже полтора года не может придти на предприятие. И когда мы пришли на предприятие, нас, совершая вопиющее беззаконие, выкинул "Беркут" . Хотя мое назначение исполнительным директором обосновано и законно, на что есть соответствующие документы", - добавил он.

Он заявил, что мажоритарный акционер обратился в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины с просьбой решить конфликт. "Подано заявление в Генпрокуратуру, министру Луценко, отправлены все телеграммы: Ждем результатов рассмотрения. Мы выиграем все суды, все, ни одного суда мы не проиграем. У нас есть 100%-е, железные документы, по которым Г. - не владельцы", - заявил П.ШИСТОПАЛ.

Справка УНИАН. ООО "ПКО "АРГО" является лидером по производству жестяной тары для продуктов питания. Предприятие поставляет свою продукцию в Европу и страны СНГ, а также занимает значительную долю на внутреннем рынке.