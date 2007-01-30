Во Львове Януковича считают последней надеждой

Более 100 работников Львовской областной коммунальной больницы восстановительного лечения проводят акцию пикетирования возле здания Львовской облгосадминистрации, куда ожидается прибытие премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА для участия в совещании по проблемам развития региона.

Как передает корреспондент УНИАН, медики держат плакаты с надписями: «Віктор Федорович, захистіть реабілітацію»; «Обласній реабілітації – окреме приміщення»; «Ні - свавіллю обласних чиновників!».

По словам председателя профсоюза Львовской областной коммунальной больницы восстановительного лечения Ирины КИЛИМНИК, “сегодняшняя акция – это протест против произвола чиновников Львовской области, которые незаконно выселили больницу восстановительного лечения из отдельного помещения в пгт Брюховичи и в принудительном порядке перевели больницу на базу Госпиталя ветеранов войны и репрессированных в городе Винники, где нет надлежащих условий и никому не нужен персонал».

И.КИЛИМНИК отметила, что В.ЯНУКОВИЧ “является последней надеждой для работников больницы на справедливое решение вопроса и возвращение медицинскому заведению отдельного помещения».

Участники пикета заявили корреспонденту УНИАН, что разочаровались найти справедливость в кабинетах областных чиновников, «потому сегодня вышли к стенам ОГА с надеждой, что наши требования будут услышаны премьер-министром, и на них будет соответствующая реакция главы правительства».