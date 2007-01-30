В Крыму смыло в море москвича и киевлянина

В Черноморском районе Крыма двух отдыхающих, решивших полюбоваться ночным штормом, смыло в море. Одному из них удалось выбраться на берег, другого до сих пор ищут спасатели МинЧС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины в АРК, 29 января около 23 часов в МЧС поступило сообщение о том, что в урочище Атлеш в селе Оленевка прибойной волной смыло человека.

Как оказалось, компания из пяти человек, арендовавших домик в селе Оленевка, вечером, когда на море поднялся шторм до 6 баллов, решила полюбоваться бушующей стихией. Они вышли на обрывистый десятиметровый берег, а 32-летний москвич и 36-летний киевлянин решили спуститься к морю пониже.

По словам спасателей МинЧС, место, где снимались такие фильмы, как «Человек-амфибия», «Пираты 20 века», очень опасное и страшное даже в светлое время суток и при полном штиле, наклон спуска доходит здесь до 80 градусов. По данням спасателей, двух экстремалов, спускавшихся по железной лестнице к смотровой площадке, неожиданно накрыла гигантская 6-8-метровая волна. Москвич успел схватиться за скалу и выбраться, а киевлянина больше никто не видел. Компания около полутора часов безуспешно искала пострадавшего, и только после этого люди обратились за помощью в милицию.

На место происшествия прибыли сотрудники МинЧС и МВД, а также рыбаки общества «Атлеш». Поисковые работы продолжались до 3 часов ночи, но результата не дали. Наутро поиски возобновились вновь.