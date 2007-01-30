Костусев устроит обвал цен на рынке жилья?

Постоянным повышением стоимости жилья на первичном рынке заинтересовался Антимонопольный комитет Украины. «Мы проверим все крупные строительные компании в столице и ряде областей», - сообщил председатель АМКУ Алексей Костусев.

По его словам, «в первую очередь проверки коснутся обоснованности цен на первичное жилье». Напомним, что средняя стоимость жилой недвижимости в столице уже достигла $2,5 тыс. кв. м. А представители крупнейших строительных холдингов утверждают, что цены будут продолжать расти и дальше.

«Мы будем выявлять факты необоснованного повышения цен и причины отсутствия конкуренции на рынке первичного жилья», - обещает Костусев. По данным сотрудников Антимонопольного комитета, в первую очередь они исследуют реальную себестоимость строительных работ и рентабельность этого бизнеса.

«То, что строители имеют сверхприбыль, понятно давно, однако ранее никто всерьез не делал анализ того, как именно они формируются и кто диктует ценовую политику», - подтверждает источник в Министерстве строительства. Он уточнил, что, по расчетам ведомства, в прошлом году средняя себестоимость строительства жилья в Украине не превышала $330.

Представители строительных компаний не скрывают, что себестоимость строительства в несколько раз ниже цен продажи. Генеральный директор компании «Градострой» Виктор Власов отмечает, что реальные затраты застройщиков на 1 кв. м жилья, отвечающего современным требованиям и имеющего соответствующую инфраструктуру и паркинг, колеблются в пределах $800 в спальных районах до $1300 в центральной части Киева.

Как объясняют столичные риелторы, ситуация с ростом цен устраивает всех, кроме конечного потребителя. «В серьезном строительном бизнесе завязаны только богатые люди и известные фамилии», - объясняет на условиях анонимности директор одной из компаний по продаже недвижимости. Он также предполагает, что действия Антимонопольного могут спровоцировать обвал рынка.

Глава Антимонопольного комитета обещает, что «если факты необоснованного повышения цен будут выявлены, то к компаниям, которые нарушили конкурентное законодательство, будут применены санкции, а также возбуждены дела».

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Александра Бондаренко, «вначале нужно доказать наличие монополии, а потом делать соответствующие прогнозы». По его убеждению, цены на жилье продиктованы рыночным спросом, а не монопольными договоренностями. Однако то, что масштабные проверки могут повлиять на обвал цен, он также не опровергает. «Все будет зависеть от результатов проверки и тех компаний, которые она затронет», - констатирует Бондаренко.

В конце прошлого года аналогичные проверки были инициированы в Москве. В результате на московском рынке был спровоцирован обвал цен. Вероятность российского сценария не отрицает представитель строительной компании «КиевЖильеИнвест» Владимир Германов. Он соглашается, что «большую долю строительного рынка контролируют несколько компаний, и они формируют цену». Однако обвинять их в монополии специалист не берется, ссылаясь на то, что нужно дождаться результатов проверки Антимонопольного комитета. В то же время топ-менеджеры крупнейших строительных компаний заверяют, что проверок они не боятся. «Мы готовы к любой проверке, это - жизнь», - размышляет вице-президент «Киевгорстроя» Сергей Драч. Он заверяет, что операторы рынка сверхприбылей не получают.

В конце прошлого года столичные строители, дабы подогреть рынок, изъяли из продажи все одно- и двухкомнатные квартиры.

Обком со ссылкой на "Дело"