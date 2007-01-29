Производство пива растет, как на дрожжах

Предприятия Украины в 2006 году увеличили производство пива на 12,4% в сравнении с 2005 годом - до 267,3 млн. дал. Об этом УНИАН сообщила генеральный директор ЗАО «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

По оценке Г.КОРЕНЬКОВОЙ, экспорт пива в 2006 г. вырос и составил 27 млн. дал против показателя 2005 г., когда были экспортированы 24 млн. дал. При этом 85% украинского пива было экспортировано в Россию. Импорт пива за 2006 год сократился на 37% - до 1,3 млн. дал. По информации Г.КОРЕНЬКОВОЙ, это снижение связано с началом производства компанией «Балтика» лицензионного пива на ПБК «Славутич».

По прогнозам ЗАО «Укрпиво», в 2007 г. производство пива в Украине составит 280-282 млн. дал.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями пива в Украине являются:

- ОАО «САН Интербрю Украина» - владелец трех заводов ОАО «Пивзавод «Рогань» (г. Харьков), ЗАО «Черниговский пивкомбинат «Десна» (г. Чернигов) и ОАО «Николаевский пивзавод «Янтарь» (г. Николаев);

- пивной холдинг Baltic Beverages Holding (ВВН), представленный в Украине группой предприятий, в состав которой входят ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Славутич» (г. Запорожье), ОАО «Львовская пивоварня» и Киевский пивзавод «Славутич»,

- ЗАО «Оболонь» (г. Киев);

- Пивоваренная группа «Сармат», куда входят ЗАО «Сармат», ОАО «Луганский пивоваренный завод», ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» (г. Симферополь), «Пивобезалкогольный завод Днепр» (г. Днепропетровск), ЗАО «Фирма «Полтавпиво» и ЗАО «Киевский пивзавод № 1».