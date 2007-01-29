Проблемы Моисея - ерунда по сравнению с проблемами Януковича

Советник премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Константин ГРИЩЕНКО заявляет о необходимости изменения подготовленных правительством в декабре директив на переговоры с Европейским Союзом относительно подписания нового Усиленного соглашения.

Об этом он заявил сегодня в Брюсселе в разговоре с корреспондентом УНИАН.

“Эти предложения были подготовлены еще до того, как мы услышали предложения от ЕС. Думаю, что с учетом этого нам теперь нужно очень серьезно на межведомственном уровне отработать нашу позицию на каждый этап переговоров”, - сказал он.

“Это процесс. Это не просто там один раз написал... Как Моисей получил 10 заповедей. Это постоянно нужно оттачивать, каждый раз анализировать, что мы можем выиграть, что мы можем потерять”, - добавил К.ГРИЩЕНКО.

Советник премьера отметил, что многое будет зависеть в том числе и от самой переговорной команды, которая будет представлять Украину.

В то же время, по его мнению, до начала переговоров Украине нужно иметь принятый закон о Кабинете Министров и руководителей всех необходимых ведомств. “Чтобы была создана команда, которая будет работать согласованно. Правительство к этому готово”, - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 января Совет министров иностранных дел ЕС утвердил мандат Еврокомиссии на переговоры с Украиной относительно нового Усиленного соглашения. Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР не исключал возможности, что переговоры могут начаться 6 февраля во время заседания в Киеве Тройка ЕС-Украина на уровне министров иностранных дел.

В то же время скандал вокруг министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА ставит под сомнение возможность проведения заседания Тройка ЕС-Украина 6 февраля.