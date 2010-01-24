По предварительным данным милиции, взрыв в поезде Черновцы-Киев произошел в купе проводников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По информации правоохранителей, взрыв прогремел в третьем вагоне, когда поезд отбыл за 20-30 километров от Черновцов, приблизительно в 18 часов.

На данный момент известно, что ранения получили 6 человек, их госпитализировали.

На месте ЧП работают следственно-оперативные группы милиции и прокуратуры.