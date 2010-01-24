Взрыв в поезде Черновцы-Киев произошел в купе проводников
20:01, 24 января 2010Общество
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На месте работают следственные группы
По предварительным данным милиции, взрыв в поезде Черновцы-Киев произошел в купе проводников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
По информации правоохранителей, взрыв прогремел в третьем вагоне, когда поезд отбыл за 20-30 километров от Черновцов, приблизительно в 18 часов.
На данный момент известно, что ранения получили 6 человек, их госпитализировали.
На месте ЧП работают следственно-оперативные группы милиции и прокуратуры.
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