Тимошенко: Украина должна войти в Топ-30 по здравоохранению

Кандидат в Президенты Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в случае ее победы на выборах Президента будет стремиться к тому, чтобы в течение пяти лет Украина вошла в первую тридцатку стран по уровню работы системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Черкассах во время церемонии передачи 40 автомобилей скорой помощи для районов области.

«Один из главных стратегических приоритетов, который я вижу как кандидат в президенты, это полная модернизация и реформа системы охраны здоровья. Цель заключается в том, чтобы через пять лет Украина вошла в тридцатку стран мира, которые имеют развитую систему здравоохранения», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в Украине должна быть одна из лучших систем здравоохранения среди стран Европы.