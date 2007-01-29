В Киеве избит один из редакторов ”Газеты по-киевски”

В Киеве избит член редактората "Газеты по-киевски" Олег Бесараб. Он является редактором раздела "Мир" и хорошо известен читателям своими взвешенными и актуальными публикациями, сообщает "Газета по-киевски".

"Вчера после сдачи понедельничного номера я вышел из здания редакции и направился в сторону трамвайной остановки на ул. Фрунзе, чтобы доехать до Контрактовой площади, - с трудом рассказывает Олег, морщась от боли. – Вдруг сзади кто-то меня окрикнул и я повернулся, думая, что коллеги. Однако тут же получил мощный удар в голову и очутился на земле. Нападавших я плохо рассмотрел – при падении у меня спали очки. Потом били ногами и грабили…".

По данным газеты, двое негодяев избивали журналиста на глазах у прохожих и покупателей в соседних киосках, но на помощь никто не пришел. Самые сочувствующие граждане только и смогли из себя выдавить какие-то жиденькие крики. А грабители преспокойно обшарили карманы Олега и, прихватив 400 гривен и мобильный телефон, спокойно удалились восвояси.

Сейчас избитый Олег с поломанным носом и сотрясением мозга лежит в Октябрьской больнице.

«Остров»