Фокстрот открещивается от отравления Ющенко

Пресс-служба группы компаний “Фокстрот” заявляет, что его руководители не имеют отношения к даче, на которой могли отравить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы компаний «Фокстрота», Олег ГОЛОВИН, которого некоторые отечественные СМИ связывают с компанией “Фокстрот”, “никогда не был ни основателем, ни руководителем ООО “Фокстрот”, и все упоминания о его причастности к “руководителям фирмы “Фокстрот” являются неправдивыми”.

В сообщении также подчеркивается, что подобная информация безосновательна и приносит вред имиджу компании.

Как напоминает пресс-служба, на протяжении последних двух дней украинские СМИ распространяют информацию о том, что В.ЮЩЕНКО могли отравить на даче одного из руководителей “Фокстрота”.

Поводом для этого стало интервью бывшего главы СБУ Игоря СМЕШКО газете “Факты” от 27 января, где, в частности, сказано: „...приблизительно за полтора часа до ужина на даче САЦЮКА, в тот же вечер, 5 сентября 2004 года, Виктор Андреевич ужинал на даче одного из руководителей фирмы "Фокстрот". По информации некоторых интернет-изданий, ужин, о котором идет речь в интервью И.СМЕШКО, происходил на даче у О.ГОЛОВИНА.