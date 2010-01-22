Нацбанк заявляет, что МВФ не разрешал давать деньги Кабмину

Никаких решений относительно перевода валютных активов от Национального банка Украины в адрес Кабинета министров Украины Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) не принимал.

Об этом говорится в заявлении Нацбанка, обнародованном на сайте банка.

Напомним, и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 20 января т.г. заявил, о том, что НБУ отказался выполнять якобы согласованные с МВФ договоренности о передаче правительству Украины из золотовалютного резерва страны 2 млрд. долл. США, полученных ранее Нацбанком в рамках программы «Стенд-бай».

«Решение Совета Директоров МВФ, принятое 30 декабря 2009 года, касается исключительно вопроса модификации критерия эффективности программы «Стенд-бай» по чистым международным резервам на конец 2009 года, то есть МВФ согласовал уменьшение нижней границы чистых международных резервов на сумму 2 млрд. долл. США. Никаких решений относительно перевода валютных активов от Национального банка Украины к правительству Украины Совет Директоров МВФ не принимал», - говорится в заявлении НБУ.

При этом НБУ подчеркивает, что вышеуказанное подтверждено в письме, направленном в адрес украинской стороны заместителем директора Европейского департамента МВФ Пола ТОМСЕНА и заявлении для СМИ постоянного представитель МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, который также заявил, что руководство страны может по своему усмотрению переводить или размещать средства (в т.ч., полученные от МВФ) между органами власти.

В Нацбанке поясняют, что, во-первых, такой перевод средств должен отвечать требованиям законодательства Украины, которое регулирует вопрос взаимоотношений правительства и Национального банка Украины, в том числе, относительно управления золотовалютными резервами и финансирования дефицита государственного бюджета. «В частности, статьи 48 и 54 Закона Украины «О Национальном банке Украины» делают невозможным осуществление такой передачи средств», - говорится в заявлении.

Во-вторых, НБУ подчеркивает, что независимо от того, какая институция от имени Украины получила средства МВФ, они должны использоваться в соответствии с целями программы «Стенд-бай» и обязательствами, которые в ее рамках взяла на себя Украина, а именно – для урегулирования краткосрочных проблем платежного баланса. Получение средств в рамках этого механизма не может рассматриваться как источник финансирования дефицита государственного бюджета страны-заемщика.

«Согласование МВФ на использование Украиной части полученных от МВФ средств на финансирование дефицита государственного бюджета, которое Украина получила в рамках первого и второго пересмотров программы «Стенд-бай», сопровождалось обязательствами украинской стороны относительно направления этих средств преимущественно на погашение внешних долговых обязательств правительства Украины. То есть, такое использование части средств в рамках программы «Стенд-бай» рассматривалось, в первую очередь, в контексте содействия по урегулированию проблем платежного баланса Украины», - говорится в заявлении и указывается, что соответствующий объем средств на общую сумму 4,8 млрд. долл. в эквиваленте был зачислен непосредственно на счета правительства.

Остальные средства (5,8 млрд. долл. в эквиваленте), которые Украина получила в соответствии с программой «Стенд-бай» в 2008 - 2009 гг., были направлены на счета Национального банка Украины для их возможного использования непосредственно на цели программы «Стенд-бай». Эти средства, в частности, предназначенные для обеспечения платежей субъектов неправительственного сектора экономики по выполнению ими своих внешних обязательств в период временного дефицита поступлений в Украину валютных средств.

«В то же время, Национальный банк Украины в случае необходимости, готов продать необходимый объем иностранной валюты Министерству финансов Украины для обеспечения осуществление внешних платежей правительства Украины. Национальный банк Украины считает необходимым еще раз подчеркнуть, что в вопросе использования золотовалютного резерва он будет руководствоваться исключительно требованиями законодательства Украины», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 20 января И.УМАНСКИЙ заявил, что Национальный банк Украины до сих пор отказывается предоставлять правительству Украины из золотовалютных резервов средства из 2 млрд. долл., полученных ранее от Международного валютного фонда для проведения внешних операций. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, какой объем из этой суммы уже использован при расчете за газ в январе. И.УМАНСКИЙ отметил, что Нацбанк не согласился выдать необходимую сумму для этих целей, хотя ранее договоренность об этом была достигнута с МВФ.

«Это решение (о возможности выделения средств из золотовалютных резервов – УНИАН) было принято, оно было одобрено Советом директоров МВФ, доведено до сведения Минфина и Нацбанка. Между тем, оно не выполнено Национальным банком ни на копейку», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом министр отметил, что средства от Нацбанка для расчета за газ в январе были получены за счет продажи ОВГЗ.