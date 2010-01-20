В храмах Луганской области сегодня пройдут панихиды

20 января 2010 года в Луганской области пройдут панихиды по погибшим в результате взрыва в Луганской городской больнице №7.

Об этом УНИАН сообщили пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

В Луганске поминальная служба состоится в 9:00 в Петропавловском кафедральном соборе. Отслужит ее Митрополит Луганский и Алчевский ИОАНИКИЙ. Также поминальная служба состоится в Северодонецке. Ее проведет в Свято-Христо-Рождественском кафедральном соборе Епископ Северодонецкий и Старобельский АГАПИТ.

Напомним, что председатель Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ и председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО объявили 20 января Днем траура в области. Во всех учреждениях региона будут прекращены различные увеселительные мероприятия, на административных зданиях - приспущены государственные флаги. В этот день также пройдут похороны погибших.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва баллона с кислородом в Луганской городской больнице №7 погибли 8 человек: 1 врач, 1 медицинская сестра, 1 слесарь-сантехник, 5 больных. В областную больницу госпитализировано 6 чел. (5 – в тяжелом состоянии, 1 в состоянии средней тяжести). Оказана помощь амбулаторно – 1 чел.