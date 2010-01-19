В Донецке проверяют все кислородные баллоны

В Донецке бойцы МЧС проверяют городские объекты, чтобы предотвратить возможность трагедии, случившейся в луганской больнице, где вчера взорвался баллон с кислородом, что привело к человеческим жертвам.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО. Он отметил, что завтра утром на аппаратном совещании в Донецком горисполкоме руководители городской службы МЧС «доложат о ходе проверок городских объектов по данным вопросам – об условиях хранения кислородных баллонов, о пожарной безопасности, об эксплуатации приборов на объектах повышенной безопасности, в том числе и тех, которые связаны с радиоактивными элементами».

Как сообщал УНИАН, утром 18 января в Луганске в пятиэтажном здании городской больницы №7 на четвертом этаже произошел взрыв кислородного баллона.

На данный момент установлен факт гибели 8 лиц, 7 из которых опознаны. Еще 6 лиц вследствие взрыва получили телесные повреждения и госпитализированы в Луганскую областную клиническую больницу.

На момент взрыва в здании медучреждения находились 366 человек (261 больной и 105 лиц медперсонала).

Работы по поиску и скорейшему доставанию людей из-под завалов продолжаются непрерывно в круглосуточном режиме.