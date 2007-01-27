Клаудиа Шиффер засветилась в Давосе (фото)

Топ-модель Клаудиа Шиффер принимает участие в Международном экономическом форуме в Давосе.

Шиффер привлекает инвестиции в Давосе

Модель присутствовала на приеме, организованном немецким журналом Focus. Она представляла германскую организацию, финансируемую федеральным правительством и призванную привлекать инвестиции в Германию, которая называется просто: "Инвестируйте в Германию". Шиффер участвует также в рекламной кампании со слоганом "Инвестируйте в Германию, ребята", которая является совместной инициативой германских властей и промышленников.

Лидеры индустрии, политики и журналисты дружно устремились поболтать и сфотографироваться с ней. Но она, хотя и является рупором своей страны, оказалась не слишком разговорчивой.

Инопресса

Фото ЕРА