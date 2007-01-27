Генпрокуратура Украины объявляет в розыск владельца шести облгазов

Генеральная прокуратура Украины готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой объявить в розыск гражданина Украины Олега БАХМАТЮКА, сообщил источник в правоохранительных органах, передает российское издание «Деловая газета».

Как пишет издание, запрос Украинской стороны направлен генпрокуратуре РФ в связи с уклонением О.БАХМАТЮКА от участия в следственных мероприятиях, проводимых ГПУ и УБОП МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах).

По оперативным данным украинских правоохранителей, О.БАХМАТЮК может скрываться от следствия в одной из восточно-европейских стран, среди которых и Россия.

По информации украинских СМИ, в конце 2006 года близкие к О.БАХМАТЮКУ структуры приобрели контрольные пакеты акций "Волынь-", "Закарпат-", "Львов-", "Ивано-Франковск-", "Черновцы-" и "Черниговгаз" у бывшего народного депутата Игоря ЕРЕМЕЕВА.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура Украины расследовала уголовное дело о присвоении 410 млн. грн. средств ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» должностными лицами и акционерами ОАО «Ивано-Франковскгаз», ОАО «Львовгаз», ОАО «Закарпатгаз», ОАО «Черновцыгаз», ОАО «Волыньгаз», ЧП «Промбуддеталь», ООО «СБ-Индустрия», ООО «Будпрофсервис» и ООО «Станиславская торговая компания» в ноябре 2005 – марте 2006 года.

Прокуратура Закарпатской области 7 декабря 2006 года в рамках расследования уголовного дела провела выемку документов в помещении ОАО «Закарпатгаз».

Справка УНИАН. О.БАХМАТЮК занимал должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» с 25 июля 2006 г. По 16 января 2007 г. курировал вопросы управления имуществом и корпоративными правами госкомпании. С 15 ноября 2005 г. и вплоть до назначения заместителем председателя правления занимал должность начальника управления экспертной оценки и корпоративного финансирования «Нафтогаза Украины».

До назначения в НАК О.БАХМАТЮК с января 2004 г. по ноябрь 2005 г. работал главой общества ООО «Станиславская торговая компания» (г. Ивано-Франковск).