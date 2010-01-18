Ющенко просит Кабмин оказать помощь семьям погибших в Луганске

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО письмо с просьбой оказать семьям погибших и пострадавших в результате взрыва в городской больнице №7 в Луганскую всю необходимую материальную, медицинскую и психологическую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Прошу оказать всю необходимую материальную, медицинскую и психологическую помощь семьям погибших и пострадавшим”, - говорится в письме.

Кроме того, Президент просит премьера “безотлагательно обеспечить проведение проверок соблюдения законодательства по промышленной и противопожарной безопасности, охране труда и обращения с взрывоопасными материалами в медицинских учреждениях на территории Украины и принять необходимые меры для устранения установленных нарушений”.

В.ЮЩЕНКО ожидает аналогичной работы по оказанию помощи от главы Луганской областной государственной администрации Александра АНТИПОВА, отмечает пресс-служба главы государства.