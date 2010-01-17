У Мороза поняли, что на участках принимали «обогрев» вынужденно

Отсутствие отопления на некоторых избирательных участках является частью технологии по фальсификации выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение высказал во время пресс-конференции представитель кандидата в президенты Александра МОРОЗА в Тернопольской области Александр БОГАЧУК. По его данным, во многих случаях участки расположены в клубах, без отопления. «Почти из каждого района мне поступили сигналы, что помещения не приспособлены, холодные и в них невозможно работать. Понятно, что это сделано для того, чтобы там ребята принимали «обогрев», а затем уже ими можно было манипулировать», – считает А.БОГАЧУК.

Он добавил, что самых больших фальсификаций ожидает уже при подсчете голосов. «Ночью к тому или иному заморенному члену участка подойдут, предложат где-то отдохнуть, а тем временем будут делить чьи-то бюллетени в свою пользу», – объяснил А.БОГАЧУК.