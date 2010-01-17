У Мороза поняли, что на участках принимали «обогрев» вынужденно
Богачук увидел часть технологий
Отсутствие отопления на некоторых избирательных участках является частью технологии по фальсификации выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение высказал во время пресс-конференции представитель кандидата в президенты Александра МОРОЗА в Тернопольской области Александр БОГАЧУК. По его данным, во многих случаях участки расположены в клубах, без отопления. «Почти из каждого района мне поступили сигналы, что помещения не приспособлены, холодные и в них невозможно работать. Понятно, что это сделано для того, чтобы там ребята принимали «обогрев», а затем уже ими можно было манипулировать», – считает А.БОГАЧУК.
Он добавил, что самых больших фальсификаций ожидает уже при подсчете голосов. «Ночью к тому или иному заморенному члену участка подойдут, предложат где-то отдохнуть, а тем временем будут делить чьи-то бюллетени в свою пользу», – объяснил А.БОГАЧУК.