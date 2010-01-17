Регионалы уже выставили в Киеве 126 палаток

Милиция не фиксирует нарушений общественного порядка со стороны представителей Партии регионов, которые установили палатки возле главных государственных учреждений в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир МАЕВСКИЙ.

«В столице милиция работает в более сложных условиях, потому что проходят разные мероприятия со стороны определенных политических сил», - сказал он.

В частности, В.МАЕВСКИЙ напомнил, что в начале января КГГА предоставила разрешение на проведение массовых мероприятий (встречи с избирателями, народными депутатами, в частности, от Партии регионов) возле Верховной Рады, Кабинета Министров, Секретариата Президента, ЦИК.

Таким образом, возле этих учреждений находится около 126 палаток, из которых 13 – военные, остальные – агитационные. «Нарушений на зафиксировано, но наряды приближены, чтобы обеспечить охрану правопорядка», - сказал В.МАЕВСКИЙ.