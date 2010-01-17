Луценко о милиционерах, компьютерах, паспортах и криминалитете

Министерство внутренних дел полностью готово к обеспечению правопорядка во время завтрашнего голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, сегодня происходит командирование личного состава органов МВД для обеспечения правопорядка во время голосования. «МВД полностью в полном составе будет работать в этот день», - сказал он. В местах дислокации останутся только подразделения «Беркуту» и некоторые другие оперативные подразделения.

Как отметил в этом контексте министр, возле каждого избирательного участка будут дежурить, по меньшей мере, два работника милиции, в задачи которых будет входить предупреждение любых нарушений, а также предотвращение попыток вынести избирательные бюллетени из избирательных участков.

Также Ю.ЛУЦЕНКО призывает граждан отказаться от предложений голосовать дважды. При этом он обратил внимание на тот факт, что вся система государственного реестра избирателей компьютеризирована и милиция будет отслеживать по паспортным данным граждан тех, кто голосовал дважды. Как сказал министр, за такое нарушение предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы, а также уголовная ответственность предусматривается за нарушение тайны голосования, в том числе это касается попытки фиксировать проголосованные избирательные бюллетени на фото- и видеоносители.

Также Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что в день голосования паспортные столы МВД готовы в оперативном порядке предоставить гражданам услуги для приведения в соответствие их основного документа, удостоверяющего личность.

Отвечая на вопрос, не повлияет ли мобилизация подразделений МВД в день выборов на криминогенную ситуацию, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Будем надеяться, что никак не повлияет. Будем надеяться, что криминалитет также будет заниматься избирательным процессом. Будем надеяться, что элементы, которые что-то задумали плохое, будут голосовать за дорогого им кандидата».