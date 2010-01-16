Президент группы DCH о Евро-2012, финансах и приоритетах

Главными приоритетами в подготовке Харькова к Евро-2012 на 2010 году являются завершение реконструкции Харьковского международного аэропорта, а также строительство дорог и гостиниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент группы DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после встречи с дипломатами Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине Джозефом ТРУЭЗДЕЙЛОМ и Эндрю ШЕРНЮКОМ.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ выразил удовлетворение результатами подготовки к Евро-2012 в 2009 году, главными из которых он назвал завоевание Харьковом права проводить финальные игры Чемпионата Европы по футболу в 2012 году и «сдачу стадиона «Металлист».

Отвечая на вопрос о том, не усложнит ли подготовку то, что в 2009 г. на реконструкцию стадиона со стороны государственного и местных бюджетов полностью не были выделены запланированные средства, президент группы DCH отметил, что работы могла бы вестись еще более эффективно, если бы не возникали проблемы с финансированием.

«Из 600 миллионов гривень, необходимых на реконструкцию стадиона, без учета дополнительных 60,7 млн. грн. на выполнение новых требований УЕФА, из государственного бюджета было недофинансировано 36,6 млн. грн., областного – 35 млн. грн. и городского – 15 млн. грн. Что касается группы DCH, то она полностью выполнила и перевыполнила свои обязательства по финансированию. Мы практически все время работали в таком режиме, когда все кассовые разрывы покрывала группа DCH. Надеюсь, что в дальнейшем все стороны полностью выполнят свои финансовые обязательства», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Работать мы будем продолжать, - добавил он, - и не остановимся на достигнутом, пока не доведем все до логического завершения – и это главное».

При этом президент ФК «Металлист» подтвердил, что для окончательного завершения реконструкции стадиона потребуется еще более 140 млн. грн. - 60,7 млн. грн. на выполнение дополнительных требований УЕФА и 86,6 млн. грн. на погашение задолженности бюджетов всех уровней. «Сегодня полным ходом идут работы в подтрибунных помещениях, по требованиям УЕФА нужно будет сделать еще два выхода на двух трибунах – Северной и Южной» - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Говоря об аэропорте, А.ЯРОСЛАВСКИЙ отметил, что строительство нового пассажирского терминала, обновления старого аэровокзала и реконструкция аэродромного комплекса идет по плану, даже с некоторым опережением, и эти объекты будут сданы вовремя. «Сегодня все силы переброшены в аэропорт, - сказал он, - и новый терминал мы сдадим, скорее всего, в августе».

Комментируя результаты встречи, Д.ТРУЭЗДЕЙЛ сообщил, что речь, прежде всего, шла об экономической ситуации в Харькове и области, также обсуждались вопросы, касающиеся подготовки Украины к предстоящим президентским выборам и - в более долгосрочной перспективе - к Евро-2012. Кроме того, американский дипломат отметил, что вместе со своим коллегой с удовольствием совершил экскурсию по реконструированному – «прекрасному», как он выразился - стадиону «Металлист» и поблагодарил А.ЯРОСЛАВСКОГО за конструктивную беседу и теплый прием.