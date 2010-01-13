Молодежь больше знает о политиках, чем о культуре

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, обеспокоен тем, что отечественная политика почти вытеснила украинскую культуру в сознании молодежи.

Как сообщает пресс-служба Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня, выступая перед педагогами в ходе рабочей поездки в Ровенскую область.

«Проблема Украины заключается в том, что в массовой культуре сегодня политика вытеснила культуру. Начиная с телевидения и заканчивая ежедневной жизнью, страна живет исключительно политикой, обсуждением политических скандалов, противостояний и светской жизни политиков», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, такая массовая заинтересованность политикой, привела к тому, что молодое поколение в настоящее время больше знает об украинских партиях или политиках нежели о традициях, культуре, истории или украинских художниках. «Поэтому, когда мы говорим об изменении принципов гуманитарной политики, мы должны иметь в виду, что в украинском обществе культуры и духовности должно стать на порядок больше, а политики на порядок меньше. И это касается и средств массовой информации, и ежедневной жизни», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Продолжая тему, заместитель Председателя ВР отметил, что приоритетами и развитием гуманитарной политики государства в ежедневной жизни культуры и духовности должно стать больше, чем политики. При этом Н.ТОМЕНКО объяснил, что именно поэтому его фонд «Справедливая страна» пытается реализовать гуманитарные проекты с помощью которых возвращать молодому поколению, в частности в школы и детсады, украинскую духовность и народные традиции воспитания и образовательного процесса. Он рассказал, что очередным таким проектом стала «Слуханка для української малечі». Этот аудио-диск создан для детей. В него вошли сказки, детские песенки, веснушки, считалки, колядки, колыбельные и тому подобное. Н.ТОМЕНКО убежден, что диск прежде всего должен помочь в организации содержательного и основанного на лучших образцах украинской культуры воспитательного и образовательного процесса воспитателям детских садов и родителям. После встречи с педагогами Ровенской области, этот диск был передан для всех дошкольных образовательно-воспитательных заведений области.